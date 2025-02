Stand: 27.02.2025 05:08 Uhr Wismar: Kreisverkehr wird für Windrad-Transport umgebaut

Der Kreisverkehr am Rothentor in Wismar wird vorübergehend für Schwerlast- und sogenannte Großraumtransporte umgebaut. Eine provisorische Straße führt quer durch die Verkehrsinsel. Die verbindet dann auf gerader Strecke die Bundestraße 106 von der Westtangente in Richtung Bad Kleinen.

Windradflügel mit bis zu 100 Metern Länge

Nach Angaben des Landesstraßenbauamtes sollen Windräder für einen Windpark bei Mühlen-Eichsen (Landkreis Nordwestmecklenburg) darüber transportiert werden. Der Park ist bereits im Bau. Dort sollen vier Windräder mit einer Höhe von jeweils 250 Metern aufgestellt werden. Erst im vergangenen Sommer wurde der Kreisverkehr südlich von Wismar über mehrere Wochen saniert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg