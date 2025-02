Stand: 25.02.2025 15:43 Uhr Wismar: Korso mit etwa 20 Fahrzeugen endete auf Marktplatz

Am Ende einer angemeldeten Protestfahrt wollten gut 100 Teilnehmer auf der Wismarer Rathaustreppe am Montagabend Kerzen entzünden. Damit wollten sie "Allen Opfern von Gewalttaten in Deutschland gedenken". Etwa 30 Personen verhinderten das indem sie den Bereich für sich beanspruchten. Aussagen in den sozialen Medien, nach denen der Bürgermeister ein entsprechendes Verbot erlassen hätte, widersprach das Rathaus. Laut Polizei, die den Autokorso und die anschließende Demonstration auf dem Wismarer Markt mit 25 Beamten begleitet hatte, wurde ein gemeinsamer Kompromiss gefunden. Die Kerzen wurden auf dem Gehweg vor dem Rathaus abgestellt. Abgesehen von leichten Verkehrsbehinderungen beim Autokorso zwischen Kröpelin und Wismar sei die Veranstaltung in friedlicher Grundstimmung verlaufen, so die Polizei.

