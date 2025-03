Stand: 01.03.2025 08:07 Uhr Wismar: Feuer zerstört Gartenhaus

In Wismar ist die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zum Brand eines Gartenhauses in der Innenstadt ausgerückt. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, stand das Gartenhaus bereits komplett in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein anliegendes Carport verhindern. Nach etwa 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

