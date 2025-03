Stand: 02.03.2025 09:00 Uhr Wismar: Demonstrationen gegen Links- und Rechtsextremismus

Am Samstagnachmittag versammelten sich laut Polizei etwa 80 Menschen aus dem rechten Spektrum am Wismarer Bahnhof. Ein Großteil davon war augenscheinlich noch minderjährig. Deren Demonstration unter dem Motto „Gegen Linksextremismus und jegliche Gewalt – Für ein starkes und vereintes Deutschland“ war behördlich angemeldet. Ebenso angemeldet war eine Gegendemonstration. Das Motto lautete „Faschismus bekämpfen – Nie wieder ist jetzt!“. Mit 280 Teilnehmern startete dieser Protestzug auch am Bahnhof. Beide Demonstrationszüge wurden von der Polizei getrennt zum Markt begleitet. Dieser war durch aneinandergereihte Polizeifahrzeuge getrennt. Beide Parteien konnten sich hören und sehen, aber es gab keine Berührung, so eine Polizeisprecherin.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die Wismarer Polizei war mit 120 Kräften im Einsatz. Unterstützt wurde sie dabei aus Rostock und von Kräften der Bereitschaftspolizei. Aus Sicht der Polizei verliefen die zwei Versammlungen störungsfrei. In einem Fall leiteten Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein.

Weitere Informationen Immer jünger? Eine neue Generation Neonazis Laut dem Experten Begrich entsteht gerade eine neue, rechtsradikale Jugendkultur. Die zeigte sich im Sommer bei Protesten gegen CSDs - und stellt auch Schulen vor Herausforderungen. mehr Auseinandersetzungen bei Christopher Street Day in Wismar Der Umzug von rund 2.100 Menschen wurde von Störaktionen rechtsextremer Gruppierungen begleitet. Ein Polizist wurde verletzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.03.2025 | 08:30 Uhr