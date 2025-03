Stand: 31.03.2025 17:40 Uhr Wismar: Betriebsrat erhält Preis für bessere Arbeitsbedingungen

Der Betriebs- und Personalrätepreis von der Landesregierung ist bereits im vergangenen Jahr verliehen worden. Am Montagvormittag wurde die Plakette dazu offiziell im Wismarer Lear-Automobilzulieferwerk übergeben. Jochen Schulte (SPD) hat sie als Staatsekretär für Wirtschaft und Arbeit überbracht. Grund für die Ehrung: Der Betriebsrat hat die Wochenarbeitszeit von 38 auf 37 Stunden bei vollem Lohnausgleich verhandelt. Außerdem wurde ein neues Schichtsystem eingeführt, durch das die Mitarbeiter weniger in Nachtschichten und auch weniger an den Wochenenden arbeiten müssen.

Kunststoffteile für viele Automarken

In dem Werk in Wismar wird seit mehr als 20 Jahren für den amerikanischen Automobilzulieferer Lear Corporation produziert. Vor allem werden Kunststoffstecker hergestellt, die in internationalen Fahrzeugen verbaut werden.

