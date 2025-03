Stand: 03.03.2025 06:37 Uhr Westmecklenburger Unentschieden in der Verbandsliga

In der Fußball Verbandsliga hat das westmecklenburger Duell zwischen dem MSV Pampow und dem FC Schönberg keinen Sieger gefunden. Die beiden Teams trennten sich 2:2-Unentschieden (0:1). Die Schönberger gingen zunächst durch einen Treffer von Felix Kaben (13.) mit 1:0 in Führung, und bauten diese sogar kurz nach Wiederanpfiff aus - durch einen Treffer von Tim Queckenstedt (47.). Doch der MSV kam zurück - durch einen Treffer in der 81. Minute von Kilian Krüger und dem 2:2-Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Ronny Losereit. Nach dem Unentschieden bleibt Schönberg auf dem zehnten Tabellenrang, der MSV Pampow rutscht auf den 13. Platz ab. In der kommenden Woche ist der MSV Pampow zu Gast beim Penzliner SV, während der FC Schönberg zum Tabellenführer SpVgg Torgelow-Ueckermünde reisen muss.

