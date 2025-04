Stand: 11.04.2025 09:56 Uhr Wegen Unterhaching: FC Schönberg verschiebt Kartenverkauf für Hansa-Spiel

Dass Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock am 29. April zum Nachholspiel in Unterhaching antreten muss, hat nun auch Auswirkungen auf den Verbandsligisten FC Schönberg. Denn der soll am 1. Mai gegen Hansa im Fußball-Landespokal antreten. Ob dieses Pokalspiel nun verschoben wird, ist bisher noch ungeklärt. Laut Landesfußballverband MV sind beide Mannschaften derzeit im Austausch um eine Lösung für das Spiel zu finden. Der FC Schönberg hat nun den Start des öffentlichen Kartenverkaufs gestoppt. Eigentlich sollten Fans ab heute Karten an zwei Orten in Schönberg kaufen können.

Das Spiel des FC Hansa in Unterhaching war eigentlich für den 2. März angesetzt. Die Gemeinde Unterhaching hatte das Stadion aber kurzfristig gesperrt, weil das Sicherheitskonzept des bayerischen Vereins nach Ansicht der Gemeinde nicht für das Sicherheitsspiel ausgereicht hat.

