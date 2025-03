Stand: 31.03.2025 07:24 Uhr Wegen Bauarbeiten: Sechs Monate Sperrung der Lomonossowstraße in Schwerin

Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist die Lomonossowstraße ab Montag zwischen der Komarowstraße und Max-Planck-Straße gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Plater Straße umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke an der Leibnitzstraße nutzen. Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten an der Brücke über die Straßenbahngleise. In den drei Nächten von Mittwoch bis Sonnabend jeweils ab 19:45 Uhr können deswegen auch die Straßenbahnlinien 1, 2 und 3 dort nicht fahren. Sie verkehren in dieser Zeit nur bis, beziehungsweise ab Berliner Platz. Ein Ersatzverkehr ist zwischen Stauffenbergstraße und Hegelstraße eingerichtet. Laut Nahverkehr Schwerin fahren die Busse ab Hegelstraße bereits drei Minuten früher. Die Straßensperrung dauert voraussichtlich bis zum September.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.03.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin