Stand: 14.02.2025 06:44 Uhr Wahllokal-Fahrservice in Plate geplant

Wer Schwierigkeiten hat, sein Wahllokal für die Bundestagswahl am 23. Februar zu erreichen und Briefwahl nicht nutzen möchte, an den richtet sich ein kostenloses Angebot der Johanniter. Verschiedene Haltestellen werden am Vormittag des Wahlsonntags in Plate, Consrade und Peckatel (Landkreis Ludwigslust-Parchim angefahren. Wer das nutzen möchte, muss sich vorher anmelden. Die Anmeldung ist noch bis zum 20. Februar möglich. Laut den Verantwortlichen ist das Angebot Teil eines Projekts das Menschen unterstützen soll, die älter als 60 Jahre sind. Finanziert wird es vom europäischen Sozialfonds. Bei der Kommunalwahl habe sich zuletzt gezeigt, dass es besonders für Menschen im betreuten Wohnen schwer sein kann, zum Wahllokal zu kommen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Gemeinde Plate.

