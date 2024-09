Stand: 03.09.2024 06:32 Uhr Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall nahe Boizenburg

Bei einem Unfall nahe Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Montagabend drei Personen teils schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein Transporterfahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und war so mit einem Auto kollidiert. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, genau wie die 68-jährige Autofahrerin. Ihr Beifahrer, ein 57-Jähriger, wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Dieser wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die B5 war zeitweise voll gesperrt.

