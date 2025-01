Stand: 31.01.2025 17:25 Uhr Vor Bundestagswahl: SPD-Wahlkreisbüro in Hagenow beschädigt

In Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben Unbekannte das Schloss des Wahlkreisbüros der SPD in der Nacht zu Donnerstag beschädigt und unbrauchbar gemacht, teilte die Polizei mit. In Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei einen 32-jährigen Mann festgenommen. Er sei dabei gewesen, Wahlplakate zu beschädigen. Um welche Parteien es dabei geht, ist derzeit unklar. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt, so die Polizei.

Erst in der vergangenen Woche wurden Wahlplakate in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. In der Woche davor gab es einen Angriff auf das AFD-Bürgerbüro in Schwerin. Das Landeskriminalamt hat mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl eine Informationssammelstelle eingerichtet. Hier werden seit Anfang des Jahres Fälle, in denen es um politisch motivierte Kriminalität geht, dokumentiert. Bisher wurden mehr als 200 beschädigte Plakate im Land festgestellt.

