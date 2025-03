Stand: 26.03.2025 15:21 Uhr Vermisster Rollstuhlfahrer an der A24 gerettet

Ein vermisster Rollstuhlfahrer aus einem Pflegeheim in Rastow im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Dienstagvormittag unversehrt an der A24 entdeckt worden. Mehrere Autofahrer hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie den Mann direkt neben der Fahrbahn gesehen hatten. Gegen elf Uhr fanden ihn die Beamten schließlich in der Bankette und brachten ihn mit dem Streifenwagen zurück in seine Unterkunft. Der Mann hatte einen kilometerlangen Ausflug unternommen - war am Ende aber erleichtert, wieder wohlbehalten im Pflegeheim anzukommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim