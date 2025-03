Stand: 19.03.2025 18:57 Uhr Verkehrsverbund Westmecklenburg soll im Sommer 2025 kommen

Mit einem Busticket durch ganz Westmecklenburg fahren - das geht derzeit noch nicht, könnte aber bald möglich sein. Der Verkehrsverbund Westmecklenburg soll im Sommer 2025 an den Start gehen. Die DB Regio, die Ostdeutsche Eisenbahn, der Schweriner Nahverkehr, Nahbus und die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim beteiligen sich. Nach Angaben von Bernd-Rolf Smerdka, der Fachdienstleiter für Verkehrsmanagement in Schwerin, ist das Ziel ein einheitlicher Nahverkehr. So könne man beispielsweise mit einem Ticket von Schwerin bis zur Insel Poel fahren, ohne ein neues lösen zu müssen. Außerdem sollen abgestimmte Fahrpläne den ÖPNV in Westmecklenburg komfortabler machen. Darüber hinaus ist ein digitales Tarifsystem mit Best-Price-Garantie geplant.

Corona und Deutschlandticket sorgten für Verzögerung

Der Verkehrsverbund Westmecklenburg kommt allerdings mit Verzögerung, denn ursprünglich sollte es damit bereits Ende des vergangenen Jahres losgehen. Als Grund für die Verzögerung gibt Smerdka die Corona-Pandemie an. Sie hätte die Planungen um mindestens ein Jahr zurückgeworfen. In dieser Zeit konnten laut Smerdka keine Erhebungen zum Fahrgastverhalten gemacht werden. Weil weniger Menschen Monatstickets kaufen, habe auch das Deutschlandticket die Tarifplanung erschwert. Im Sommer sollen die Beschlussunterlagen für die Gründung aber in die kommunalen Gremien einbracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.03.2025 | 18:30 Uhr