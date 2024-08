Stand: 19.08.2024 06:21 Uhr Verkehrs-Einschränkungen wegen Brückenarbeiten in Ludwigslust

Von Montag an werden in Ludwigslust Teile der großen Stahlbrücke über die Bahnschienen ausgetauscht. In mehreren Abschnitten sollen unter anderem die Seiten-Geländer erneuert werden. Dazu wird die Brücke auf jeweils einer Seite gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Damit ist eine der Hauptverkehrsachsen von Ludwigslust nur eingeschränkt nutzbar. Das Straßenbauamt bittet um Verständnis für die Sperrung, die auch Radfahrer betrifft. Denn die können den Radweg am Rand der Brücke ebenfalls nur teilweise nutzen. Die Straßen, die unter der Stahlbrücke durchführen "Letzte Straße", "Neue Torstraße" und "Hesterweg" werden zwischen Ende August und Ende Oktober teilweise voll gesperrt.

