Stand: 19.05.2025 15:40 Uhr Verfassungswidrige Schmierereien in Sternberg: Polizei sucht Zeugen

Nach verfassungswidrigen Schmierereien in Sternberg sucht die Polizei jetzt Zeugen. In der Nacht zu Sonntag sollen Unbekannte laut Polizei drei Hakenkreuze an verschiedene Gebäude in der Kütiner Straße gesprüht haben. Außerdem soll das Polizeirevier sowie ein Stromverteilungskasten an der B192 beschmiert worden sein. Da alle Graffiti mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen wurden, geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer in der Nacht zu Sonntag etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

