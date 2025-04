Stand: 12.04.2025 12:00 Uhr Verbandsliga: Pampow verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Auswärtssieg für den MSV Pampow. In der Fußball Verbandsliga hat der MSV Pampow drei Punkte in der Fremde eingefahren. Mit 4:2 (1:0) gewannen die Pampower beim Güstrower SC. Nach einer guten halben Stunde ging Pampow durch Jannik Zotke (36.) in Führung, der einen Strafstoß verwandelte. Zehn Minuten nach der Halbzeitpause erhöhte Mathias Reis auf 2:0 (56.). Doch die Güstrower konnten ausgleichen. Zwei Minuten vor Schluss brachte Fabian Lamer (88.) den MSV wieder in Führung und Seto machte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. Pampow verschafft sich durch den Sieg wieder etwas Luft im Abstiegskampf und steht in der Tabelle jetzt auf Rang zwölf.

