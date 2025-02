Stand: 22.02.2025 01:11 Uhr Verbandsliga: MSV mit Niederlage zum Rückrundenauftakt

In der Fußball Verbandsliga ist der MSV Pampow mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Nach der Testspielniederlage gegen den SC Parchim verlor der MSV auch das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Mit 1:3 (0:2) unterlag Pampow dem Malchower SV. Schon zur Halbzeit lag der MSV mit 0:2 zurück, erst in der 70. Minute traf Kilian Krüger zum 1:3 Anschluss. Pampow liegt nach der Niederlage vorerst weiter auf Platz zwölf. In der kommenden Woche empfängt Pampow den FC Schönberg zum Heimspiel.

