Stand: 13.04.2025 07:35 Uhr Verbandsliga: Heimsieg für den FC Mecklenburg Schwerin

In der Fußball Verbandsliga hat der FC Mecklenburg Schwerin einen Heimsieg geholt. Gegen den SV Siedenbollentin gewann der FCM mit 2:0 (0:0) und konnte nach der Negativserie der vergangenen Spiele mal wieder drei Punkte einfahren. Die beiden Schweriner Tore erzielten Bashir Schultz (48.) per Strafstoß und Kanta Seki (90.). Der FCM springt mit diesem Sieg wieder auf den zweiten Tabellenrang. Der FC Schönberg dagegen kam über ein 1:1 (1:0) Unentschieden beim SV Hafen Rostock nicht hinaus. Younes Laribi traf nach 28 Minuten zum 1:0 für den FCS, die Rostocker konnten aber in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch ausgleichen.

