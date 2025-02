Stand: 24.01.2025 13:28 Uhr Urteil gegen zwei Betrüger am Schweriner Landgericht

Die Wirtschaftsstrafkammer am Schweriner Landgericht hat am Freitag zwei Männer zu Bewährungsstrafen und Geldauflagen verurteilt. Der 50-Jährige und der 76-Jährige hatten zugegeben, Steuern hinterzogen und Sozialabgaben vorenthalten zu haben, beziehungsweise dabei geholfen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf rund eine dreiviertel Million Euro. Das Gericht würdigte, dass beide Männer durch ihre Geständnisse das Verfahren deutlich verkürzt haben. Statt an 18 Tagen wurde an sieben Tagen verhandelt. Der 50-jährige Trockenbauunternehmer hat bereits rund 300.000 Euro zurückgezahlt und sich bereit erklärt, das noch fehlende Geld ebenfalls zu zahlen.

