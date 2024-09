Stand: 05.09.2024 18:29 Uhr Unfall zwischen Bandenitz und Schwerin

Am Mittag ereignete sich auf der B321 zwischen Bandenitz und Schwerin ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Fahrzeugführer kam mit seinem PKW von der Straße ab und überschlug sich. In der Folge wurde die Strecke in beide Richtungen vollgesperrt. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben.

