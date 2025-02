Stand: 18.02.2025 12:32 Uhr Unfall in Schwerin-Mueß: Rettungswagen kippt auf die Seite

In Schwerin-Mueß hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, an dem ein Rettungswagen und ein Pkw beteiligt waren. Der Rettungswagen war auf dem Weg zu einem Einsatz, kippte durch die Kollision auf die Seite und kam an der Kreuzung Alte Crivitzer Landstraße zum Liegen. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 45.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Autofahrer die Vorfahrt missachtet haben. Für die Bergungsarbeiten war die Straße stadteinwärts zwischenzeitig gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.02.2025 | 12:40 Uhr