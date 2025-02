Unfall in Schwerin: Auto und E-Scooter beteiligt

In Schwerin stießen am Mittwoch an der Kreuzung Pestalozzistraße und Obotritenring ein Auto und ein E-Scooter zusammen. Der 23-jährige Fahrer des Scooters wurde dabei verletzt. Er prallte gegen die Motorhaube und stürzte. Der Roller blieb unter dem Auto stecken. Rettungskräfte brachten den jungen Mann ins Krankenhaus. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall kam. Möglicherweise gab es einen Vorfahrtsfehler oder der E-Scooter war zu schnell unterwegs. Außerdem stellte sich heraus: Der Roller wurde bereits im Dezember in Schwerin als gestohlen gemeldet.