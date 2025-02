Stand: 10.02.2025 13:40 Uhr Unfall bei Überholmanöver nahe Wittenburg

Am Montagmorgen war die Landstraße zwischen Wulfskuhl und Lehsen bei Wittenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim für mehrere Stunden vollgesperrt. Dort hat es einen Unfall mit zwei Autos gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte 56-jähriger nach links in einen Waldweg abbiegen. Eine 25-jährige Autofahrerin hinter ihm hat wollte ihn offenbar in diesem Moment überholen. Die Autos sind daraufhin zusammengestoßen. Der Fahrer und die Fahrerin wurden leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

