Unfall bei Neustadt-Glewe: Schwangere Frau schwer verletzt

In Alt Brenz bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es am Freitagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Dabei sind eine 29-jährige schwangere Frau und ihr 6-jähriger Sohn verletzt worden. Laut Polizei wollte die junge Mutter ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Der 47-jährige Fahrer dieses Pkw bog im gleichem Moment links ab. Durch die Kollision prallte die Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Schwerin geflogen werden. Ihr 6-jähriger Sohn saß auf dem Beifahrersitz und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Auch er wurde zur Weiterversorgung ins Krankenhaus gebracht, allerdings per Rettungswagen. Zum Gesundheitszustand des ungeborenen Kindes gibt es keine Informationen. Der 47-jährige Fahrer des anderen beteiligten Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Den entstandenen Sachschaden schätzt sie auf 80.000 Euro.

