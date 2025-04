Stand: 01.04.2025 15:40 Uhr Unfall auf der A24: Verletzter Lkw-Fahrer und Vollsperrung

Auf der A24 zwischen Parchim und Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen ungebremst und frontal in eine Baustellenabsperrung gefahren. Dabei ist der 62-jährige Fahrer des Lkw verletzt worden. Er musste von den Einsatzkräften aus seinem Führerhaus befreit werden. Durch den Aufprall wurden außerdem Trümmerteile auf die Fahrspuren geschleudert. Die Autobahn musste deshalb für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Laut Polizei wurde der Verkehr jedoch über den Parkplatz Blievenstorf an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Erst am Nachmittag konnte die Polizei zunächst eine Fahrspur in Richtung Berlin freigeben. Rund zwei Stunden später wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.500 Euro.

