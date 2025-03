Stand: 16.03.2025 13:18 Uhr Unfall auf B103: Laster kippt in den Straßengraben

Auf der Bundesstraße 103 ist am Sonntagvormittag südlich der Stadt Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt. Wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Rostock mitteilte, wurde der Fahrer bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallstelle gesperrt

Die wichtige Nord-Süd-Verbindung durch die Mecklenburgische Seenplatte mit Anschluss an die Autobahn 24 bei Meyenburg in Nordbrandenburg ist an der Unfallstelle nahe Ganzlin bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt. Zur Sicherung sind Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die Feuerwehren aus Plau am See, Retzow und Ganzlin sind unter anderem damit beschäftigt, Diesel aus dem Lkw abzupumpen. Die Unfallursache ist noch unklar.