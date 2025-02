Stand: 05.02.2025 17:48 Uhr Unbekannter randaliert nahe Parchim im Zug der ODEG

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend in einem Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, kurz ODEG, zwischen Parchim und Ludwigslust andere Bahnreisende belästigt und im Waggon randaliert. Der Mann beschädigte mit einem Feuerlöscher eine Toilettentür, versprühte den Löschschaum im Abteil und zog die Notbremse. Als der Zug in Dütschow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hielt, flüchtete der Täter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim