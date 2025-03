Stand: 24.03.2025 15:28 Uhr Unbekannte beschädigen Kirchenfenster in Rehna - Zeugen gesucht

Bislang noch unbekannte Täter sind am Wochenende in die Kirche in Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) eingedrungen. Laut Polizei wurde dabei unter anderem ein großes Kirchenfenster beschädigt. Der verursachte Schaden könne derzeit nicht konkret beziffert werden, dürfte sich jedoch im vierstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Nun werden Zeugen gesucht: Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer (03886) 72 20 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

