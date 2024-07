Stand: 28.07.2024 12:49 Uhr Umleitungen bei Schwerin sorgen für Verkehrs- einschränkungen

Am Montag startet in der Landeshauptstadt der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Ludwigsluster Chaussee. Von der Kreuzung Hagenower Straße "Am Püsserkrug" bis Kreuzung "Brink" ist die Straße gesperrt, stadtauswärts wird der Verkehr umgeleitet. Mehrere Bushaltestellen werden in der Bauphase nicht angefahren. Bis Ende August sollen die Bauarbeiten an dieser Stelle dauern. Für den Tag der Deutschen Einheit in Schwerin werden die Arbeiten an der Ludwigsluster Chaussee unterbrochen. Im Anschluss sollen sie fortgesetzt und bis Mai kommenden Jahres beendet werden. Von Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird die Bundesstraße 321 zwischen Pinnow und Raben-Steinfeld saniert. Dafür wird die Strecke voll gesperrt. Bis zum 12. August sollen die Arbeiten hier andauern. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert aber teils dutzende Kilometer lang.

