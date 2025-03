Stand: 24.03.2025 07:09 Uhr Überraschung: Schönberg schlägt Dynamo Schwerin im Landespokal

Der FC Schönberg hat die Überraschung geschafft und zieht ins Fußball-Landespokal-Halbfinale ein. Mit 1:0 (1:0) besiegte der Verbandsligist am Sonntagnachmittag den Oberligisten Dynamo Schwerin. Den Siegtreffer erzielte Felix Kaben in der 30. Minute per Elfmeter. Die Schweriner wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Zum Spielende wurde der Schweriner Jannis Wienke innerhalb von fünf Minuten zweimal verwarnt und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Auf wen die Schönberger im Halbfinale treffen werden, entscheidet sich morgen in der Auslosung. Mögliche Gegner sind der Drittligist FC Hansa Rostock, sowie die Verbandsligisten FC Förderkader Rene Schneider und SV Pastow.

