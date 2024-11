Stand: 09.11.2024 06:17 Uhr Übernachtungssteuer in Pampow geplant

Die Gemeinde Pampow bei Schwerin will vom 1. Januar an eine Übernachtungssteuer erheben. Das hat die Gemeindevertretung beschlossen. Je Gast und Übernachtung dann künftig zum Beispiel bei Übernachtungskosten bis zu 100 Euro zehn Euro Steuer fällig. In der Satzung stehen einige Ausnahmen, so werden zum Beispiel die ersten fünf Übernachtungen in einem Jahr nicht besteuert. Auch kleine Unterkünfte und Klassenfahrten sind ausgenommen. Pampows Bürgermeister Frank Gombert (CDU) rechnet mit Einnahmen von mehreren tausend Euro pro Jahr. Die genaue Höhe sei aber schwer vorherzusagen. Die Satzung werde jetzt noch rechtlich überprüft und soll dann ab 1. Januar gelten, so Gombert weiter.

