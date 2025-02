Stand: 27.02.2025 14:12 Uhr Technische Störung im Landratsamt Nordwestmecklenburg

Das Landratsamt Nordwestmecklenburg hatte am Donnerstagvormittag technische Probleme. Die Behörde war über mehrere Stunden weder per E-Mail noch telefonisch zu erreichen. Am Nachmittag waren die technischen Störungen zum größten Teil behoben und die Behörde war wieder zu erreichen, so ein Sprecher des Landkreises. Ursache für die Störung sei offenbar ein Hardwarefehler gewesen, ausgelöst durch einen Stromausfall, heißt es weiter. Ein Hackerangriff wurde ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg