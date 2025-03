Stand: 26.03.2025 07:58 Uhr Stadtvertreter beschließen: Schwerin bekommt Welterbeplatz

Eine Fläche am Alten Garten in Schwerin in der Nähe der Staatskanzlei soll zukünftig offiziell Welterbeplatz genannt werden. Das haben die Stadtvertreter beschlossen. Die 250 Quadratmeter, auf denen auch ein 3D-Modell von Schwerin steht, gehören dem Land. Die Landesregierung hat signalisiert, dass eine entsprechende Benennung in Ordnung wäre, wenn das Stadtparlament dies so beschließt. Die eigentliche Benennung wird in der Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt und Land ergänzt - wann genau ist noch unklar. Der Welterbeplatz soll dann auch so beschildert werden.

Welterbe seit Sommer 2024

Seit dem 27. Juli 2024 sind das Schweriner Schloss sowie 37 weitere Gebäude und Gärten der Stadt Schwerin auf der UNESCO-Welterbeliste. Etwa 24 Jahre hatte sich die Landeshauptstadt mit ihrem Residenz-Ensemble darum bemüht, auf die Welterbeliste zu kommen. In Deutschland gibt es aktuell 54 UNESCO-Welterbestätten (Stand 2024).

