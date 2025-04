Stand: 22.04.2025 16:44 Uhr Stadtbibliothek Ludwigslust erhält Fördergeld

Die Projektwochen „Erlebnis Alter“ und „Sucht“ der Stadtbibliothek Ludwigslust werden mit knapp 9.500 Euro gefördert. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab Kultusministerin Bettina Martin heute an Vertreter der Bibliothek sowie der Stadt Ludwigslust. Mit dem Geld sollen unter anderem Simulationsanzüge und -brillen angemietet werden. So können die Besucher einen Einblick in die Lebensrealität älterer und suchtkranker Menschen bekommen. Weiterhin wollen die Bibliotheksmitarbeiter während der Projektwochen verschiedene Veranstaltungen anbieten, die zu einem größeren Verständnis für ältere Menschen und Suchterkrankte führen sollen. Wann die Projektwochen stattfinden, ist nach Angaben der Ludwigluster Stadtbibliothek noch nicht bekannt.

