Simone Borchardt für die CDU: Einzige Frau bei Landratswahl in LUP Stand: 25.03.2025 13:51 Uhr Simone Borchardt ist die Landratskandidatin der CDU im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Sollte sie gewinnen, will sie ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Als Landrätin will sie für eine wirtschafts- und unternehmerfreundliche Politik stehen.

Simone Borchardt ist die einzige Frau im Rennen um das Landratswahlamt in Ludwigslust-Parchim. Sie ist geschieden und Mutter von zwei Kindern. Geboren wurde Simone Borchardt in Schkeuditz bei Leipzig. Mittlerweile wohnt sie in der Nähe von Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Lange Zeit hat die studierte Lehrerin bei einer Krankenkasse in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Sie war unter anderem Regionalgeschäftsführerin einer Krankenkasse in Schwerin.

Seit 2021 Sitz im Bundestag

Seit 2021 sitzt Simone Borchardt für die CDU im Deutschen Bundestag. Sie zog über die Landesliste in den Bundestag ein. Dort ist sie Mitglied im Gesundheits- und im Petitionsausschuss. Auch bei der Bundestagswahl 2025 hat die 57-Jährige ein Mandat für den Deutschen Bundestag bekommen. Sie wurde von den Christdemokraten einen Tag nach der Bundestagswahl als Landrats-Kandidatin aufgestellt. Sollte Borchardt zur Landrätin gewählt werden, möchte sie ihr Bundestagsmandat zurückgeben.

Als Politikerin noch keine Erfahrungen in Ludwigslust-Parchim

Simone Borchardt ist bereits in der Kommunalpolitik in Westmecklenburg aktiv. 2016 trat sie als Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl in Schwerin an. Bei der Wahl hat sie die drittmeisten Stimmen bekommen. Seit dem vergangenen Jahr ist Borchardt Teil der CDU-Fraktion im Kreistag Nordwestmecklenburg. Direkt im Landkreis Ludwigslust-Parchim war sie bisher noch nicht politisch tätig. Allerdings umfasst ihr Bundestagswahlkreis auch einen Teil des Landkreises im Südwesten. Sie will für eine wirtschafts- und unternehmerfreundliche Politik stehen. Die CDU ist mit 20 Sitzen stärkste Kraft im Kreistag Ludwigslust-Parchim.

Insgesamt vier Kandidaten für Landratswahl in Ludwigslust-Parchim

