Seefahrern gewidmet: Neuer Spielplatz in Wismar für 215.000 Euro

Von Freitag an können Kinder einen neuen Spielplatz in der Wismarer Altstadt nutzen. Er befindet sich neben der Sankt-Nikolai-Kirche, die als Kirche der Seefahrer und Fischer gebaut wurde. Die Gestaltung des Spielplatztes orientiert sich daran. In Optik eines Schiffes gibt es Schaukeln, zwei Klettergerüste, Balanciergeräte und ein Spielsandbereich. Die Spielgeräte wurden für unterschiedliche Altersgruppen ausgewählt und es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, je nach Altersgruppe. So können die Kinder spielerisch, je nach Alter, ihre Kraft und Geschicklichkeit ausprobieren.

Vorerst nur teilweise Nutzung möglich

Auf der Fläche gab es bereits zuvor einen Spielplatz. Dieser wurde in den vergangenen sechs Monaten komplett neu gebaut. Mehr als 215.000 Euro hat die Umgestaltung gekostet. Gefördert wurde der Neubau laut Stadtverwaltung größtenteils mit Städtebaufördermitteln. Allerdings: Die Rasenflächen drumherum bleiben zunächst abgesperrt. Der Rasen muss noch anwachsen. Weil auch das barrierefreie Trampolin von der Grasfläche umgeben ist, bleibt es vorerst ebenfalls gesperrt.

