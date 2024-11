Stand: 28.11.2024 07:07 Uhr Schweriner Speicherstraße: 100.000 Euro Schaden bei Carportbrand

In der Schweriner Schelfstadt hat in der Nacht zu Donnerstag ein Carport gebrannt. Dabei sind zwei Autos ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer in der Speicherstraße war gegen zwei Uhr gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Haus übergreifen. Durch die Hitze wurden aber die Fassade sowie Fenster beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 28.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin