Stand: 01.04.2025 13:53 Uhr Schwerin und Parchim: Werkzeug im Wert von 35.000 Euro gestohlen

Die Kriminalpolizei in Schwerin ermittelt derzeit wegen Werkzeugdiebstählen in mindestens 15 Fällen. Dabei ist laut Polizei ein Gesamtschaden von mehr als 35.000 Euro entstanden. Den Angaben zufolge haben die noch unbekannten Täter gestern in Schwerin elf Autos und Transporter aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Aus Parchim sind vier solcher Fälle bekannt. Die Kriminalpolizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und prüft nun mögliche Zusammenhänge mit anderen Fällen. Zeugen werden gebeten, sich mit möglichen Hinweisen zu melden.

Polizei rät Werkzeug zu kennzeichnen

Die Polizei rät außerdem dazu, jeden solcher Diebstähle zu melden. Dabei ist eine detaillierte Auflistung der gestohlenen Werkzeuge wichtig, wenn möglich auch mit Individualnummer. Nur bei genauer Zuordnung könne sichergestelltes Diebesgut wieder an den Besitzer zurückgegeben werden, so die Polizei. Sie verweist außerdem darauf, Maschinen und Werkzeuge möglichst zu kennzeichnen, beispielsweise mit Gravuren oder wasserfesten Stiften, um den Tätern im Ernstfall den Weiterverkauf zu erschweren. Auch Transporter sollten zusätzlich gesichert werden.

