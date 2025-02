Stand: 04.02.2025 15:38 Uhr Schwerin sucht ehrenamtliche Richter

Die Stadt Schwerin sucht ehrenamtliche Richter für das Verwaltungsgericht. Die sollen in Gerichtsverfahren unabhängige Vertreter des Volkes sein. Laut Stadt ist das besonders bei den Verfahren an Verwaltungsgerichten wichtig, da dort Klagen von Bürgern behandelt werden, die sich durch staatliches Handeln in ihren Rechten verletzt sehen. Die Aufgabe eines ehrenamtlichen Richters am Verwaltungsgericht ähnelt der eines Schöffen an einem Strafgericht.

Bewerben können sich Bürgerinnen und Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 25. Lebensjahr vollendet haben. Sie dürfen jedoch nicht als Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst tätig sein. Auch eine Anstellung bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Organisation ist ein Ausschlusskriterium. Bewerbungen sind bis zum 25. Februar möglich. Weitere Informationen gibt es bei der Wahlbehörde in Schwerin.

