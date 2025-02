Stand: 14.02.2025 06:32 Uhr Schwerin: Zufahrt zum Platz der Freiheit vom Obotritenring gesperrt

In Schwerin wird von Freitagnachmittag an über das Wochenende die Zufahrt vom Obotritenring zum Platz der Freiheit gesperrt. Das hat die Stadt Schwerin am Donnerstag mitgeteilt. Demnach wird dort an den Straßenbahnschienen gearbeitet. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung soll am Freitag um 17 Uhr beginnen und am Sonntag um 16 Uhr wieder aufgehoben werden.

