Stand: 04.08.2024 12:37 Uhr Schwerin: Verwitterte Buga-Skulpturen werden erneuert

In Schwerin werden vier Skulpturen saniert, die während der BUGA vor 15 Jahren aufgestellt wurden. Es ist das florale Wesen auf einer Verkehrsinsel in der Güstrower Straße, die florale Harmonie auf dem großen Dreesch, vier Vasen im Stadtteil Wüstmark und Callablüten in Mueß. Es sind alles Holzskulpturen, die langsam verwittert sind, so eine Stadtsprecherin. Umfassende Maler- und Tischlerarbeiten sind notwendig. Diese werden einige Wochen dauern. Rund 80 Kunstwerke befinden sich in Schwerin im öffentlichen Raum.

