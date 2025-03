Stand: 31.03.2025 07:03 Uhr Schwerin: Umzug von Arbeitsamt und Jobcenter verzögert sich weiter

Der Umzug der Arbeitsagentur und des Jobcenters in Schwerin verzögert sich nochmals, und zwar bis zum Sommer. Eigentlich sollten die etwa 500 Mitarbeiter in zwei Phasen bereits seit Ende vergangenen Jahres die neuen Büros im Stadtteil Mueßer Holz beziehen, sagte eine Sprecherin. Auf der Baustelle habe es aber nochmal Verzögerungen gegeben. Genauere Angaben zu den Gründen der Verzögerung machte die Sprecherin nicht. Mit dem aktuellen Vermieter im Margaretenhof konnte vereinbart werden, dass die dortigen Räume nun länger genutzt werden. So können auch die Kunden bis zum Umzug weiter normal beraten werden, so die Sprecherin weiter.

