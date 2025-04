Stand: 17.04.2025 07:43 Uhr Schwerin: Technologiezentrum feiert 35-jähriges Bestehen

Das Technologiezentrum Schwerin-Wismar (TGZ) feiert sein 35-jähriges Bestehen. Am 17. April 1990 hatten der Rat der Stadt Schwerin und der Rat des Bezirks Schwerin zusammen mit der Industrie- und Handelskammer, der technischen Hochschule Wismar und anderen Partnerm das Technologiezentrum gegründet. Heute besteht das TGZ aus drei Standorten mit zwei angeschlossenen Technologieparks. In zwölf Gebäuden und mehr als 24.000 Quadratmetern Büroflächen haben Gründer die Möglichkeit ihre Geschäftsideen umzusetzen. Dabei werden sie vom TGZ-Verein unterstützt: Sie bekommen günstige technische Anbindungen wie Telefon und Internet, Kinderbetreuung und Postservice. Außerdem steht ihnen ein ganzes Netzwerk anderer Gründer beratend zur Seite.

Mehr als 500 Firmen im TGZ gegründet

Aktuell sind 111 Unternehmen im TGZ ansässig und beschäftigen mehr als 1.200 Menschen. Dazu kommen weitere 1.600 Mitarbeiter, die in den Technologieparks in Firmen arbeiten, die ihre Gründungsphase erfolgreich hinter sich gebracht haben. In den 35 Jahren seit 1990 sind im Technologiezentrum mehr als 500 Firmen gegründet worden.

Weitere Informationen Mehr Platz für Start-Ups in Schweriner Technologiezentrum Für 23 Millionen Euro hat das Technologie- und Gewerbezentrum, kurz TGZ, ein neues Gebäude für Unternehmensgründer gebaut. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin