Schwerin: Straßenbahn entgleist auf dem Marienplatz

In Schwerin ist am Donnerstagabend eine Straßenbahn am Marienplatz aus den Gleisen gesprungen. Laut Nahverkehr Schwerin passierte das gegen 19 Uhr direkt vor dem Schlosspark-Center. Grund war laut NVS ein Fahrerfehler. Ein Werksfahrzeug und mehrere Techniker konnten die Straßenbahn eine Stunde später wieder zurück in die Gleise heben. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Ein Schaden sei nicht entstanden. Bereits am Dienstag war eine Straßenbahn des Schweriner Nahverkehrs am Berliner Platz entgleist. Grund war laut NVS eine falsch gestellte Weiche.

