Stand: 08.02.2025 08:12 Uhr Schwerin: Spenden für neuen "Nandolino" gesucht

Eine neue Version des bekannten Schweriner Glücksdrachen Nandolino soll kommen. Mehr als 10 Jahre lang stand der alte "Nandolino" am Südufer des Pfaffenteichs. 2022 musste die sieben Meter lange und zwei Meter hohe grüne Holzskulptur wegen Schäden abgebaut werden. Mit Hilfe einer Spendenaktion unter anderem über die Internetplattform "GoFundMe" soll ein neuer Nandolino entstehen - diesmal aus Bronze und Stein. Einen Entwurf hat der Schweriner Künstler Nando Kallweit bereits fertig. Er ist auch der Schöpfer des alten Glücksdrachens gewesen. Wenn genug Spenden für das Material zusammenkommen, will der Künstler im Frühjahr mit den Arbeiten an dem neuen Nandolino beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin