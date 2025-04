Stand: 16.04.2025 13:48 Uhr Schwerin: Rückkehrertag erstmals rund um Ostern

In Schwerin findet am Donnerstag ein Rückkehrertag statt - erstmals rund um Ostern. Traditionell findet die Veranstaltung zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Nun hoffen Unternehmen und Wirtschaftsförderer auch an Gründonnerstag darauf, dass Menschen über die Osterfeiertage ihre Familien und damit ihre Heimat besuchen. Der Rückkehrertag zu Ostern ist den Machern zufolge ein Testlauf. Die "Rückkehrer" sollen wie zum Jahreswechsel gezielt angesprochen und für einen Job in der Heimat interessiert werden.

Firmen stellen sich vor

Knapp 20 Unternehmen und Institutionen sind auf der Suche nach Mitarbeitenden und wollen sich am Donnerstag im Coworking-Space "Tisch" am Seiteneingang des Schlossparkcenters an der Wittenburger Straße vorstellen vorstellen. Darunter sind Medizintechnikhersteller, Luftfahrtzulieferer, öffentliche Verwaltungen sowie auch die Nachfolgezentrale der Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammern. Gesucht werden Mitarbeiter, aber auch Unternehmensnachfolger. Die Veranstaltung geht von 12 bis 17 Uhr. Der traditionelle Rückkehrertag am 27. Dezember wird in diesem Jahr nicht stattfinden, weil er auf einen Sonnabend fällt, so die Stadt Schwerin.

