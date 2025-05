Stand: 15.05.2025 16:08 Uhr Schwerin: Radfahrerin bei Unfall verletzt

In Schwerin wurde am Mittwoch Mittag eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei sei eine Autofahrerin im Ortsteil Warnitz an einer Kreuzung angefahren, als plötzlich von links eine 65-jährige Radfahrerin kam und mit dem Auto zusammengestoßen ist. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin