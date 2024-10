Stand: 07.10.2024 18:30 Uhr PotzBlech gewinnt die Deutsche Brassband Meisterschaft

Die Schweriner Blechbläser PotzBlech haben die Deutsche Brassband Meisterschaft gewonnen. Am Samstag erhielt das Ensemble in Göppingen bei Stuttgart den Titel und ein Ticket zur Europameisterschaft. Eine Jury bewertete insgesamt drei Stücke der Band. Mit der erreichten Punktzahl dürfen die Schweriner nun zur Europameisterschaft im Mai 2025 in Norwegen. PotzBlech ist die einzige Jugend-Brass-Band in Norddeutschland. Die Band zählt rund 40 Mitglieder, besteht aus Musikerinnen und Musikern im Alter von 10 bis 19 Jahren und ist Teil der Kunst- und Musikschule Ataraxia. Zum Ensemble gehören Tuben, Kornette, Posaunen, Baritonen, Euphonien, Alt-Hörnern und Schlagzeuge.

