Stand: 16.04.2025 13:48 Uhr Schwerin: Polizei findet Diebesgut in vermisstem Rucksack

Die Polizei in Schwerin ermittelt wegen Diebstahls gegen einen 25-Jährigen. Der Mann hatte gestern bei der Bundespolizei seinen Rucksack als vermisst gemeldet. Die Beamten hatten diesen zuvor bereits herrenlos am Bahnhof gefunden und darin mutmaßliches Diebesgut entdeckt. Darunter mehrere neuwertige Kleidungsstücke aus unterschiedlichen Geschäften, an denen zum Teil noch die Diebstahlsicherungen befestigt waren. Den Gesamtwert schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Der Mann, der den Rucksack als vermisst gemeldet hat, ist der Polizei bereits mehrfach bekannt. Gegen ihn wir jetzt wegen möglicher Ladendiebstähle ermittelt.

