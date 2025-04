Stand: 10.04.2025 14:42 Uhr Schwerin: Pläne für neue Sporthalle vorgestellt

In der Schweriner Feldstadt wird eine neue Sporthalle gebaut. Bauherr ist das Erzbistum Hamburg. Gedacht ist die Halle für die Schüler der katholischen Niels Stensen Schule. Neben den Schülern soll die Sporthalle aber auch für Vereine, Verbände und Institutionen der Stadt offen stehen, sagte Berno-Stiftungsdirektor Christopher Haep. Die Berno-Stiftung ist der Träger der Schule. Bis jetzt befindet sich an der künftigen Baustelle direkt an den Bahngleisen in der Nähe des Megamovie-Kinos noch eine Brachfläche. Sie ist gerade groß genug für die geplante 1500 Quadratmeter Zweifeldhalle. Erste Ideen dafür gab es schon in den 90er Jahren - von einigen Eltern der Schüler. Seit 2011 wurde konkret geplant und eine Machbarkeitsstudie angefertigt. Inzwischen liegt nach jahrelangen detaillierten Planungen die Baugenehmigung vor. Gebaut werden soll ab März kommenden Jahres. Im August 2027 soll die Halle dann fertig sein. Sie kostet rund 7,7 Millionen Euro, finanziert von der Kirche. Die Stadt Schwerin unterstützte den Bau und habe beim Land Fördermittel beantragt, heißt es vom Erzbistum Hamburg.

